

Власти планируют сфальсифицировать голоса находящихся в Афганистане солдат - Элисо Киладзе

23.10.2020 14:27





Редактор журнала «Хроника+» Элисо Киладзе считает, что власти для победы на выборах планируют фальсифицировать голоса находящихся в Афганистане солдат.



По словам Элисо Киладзе, в семьи «непокорных» военнослужащих, с предложениями, содержащими угрозы и шантаж звонит военная полиция.



«Перед парламентскими выборами указом министра обороны Грузии Гарибашвили были приняты специальные меры, чтобы в Афганистане оппозиция не смогла бы набрать голоса. По информации моего источника, который является одним из высокопоставленных чиновников Генерального штаба Министерства обороны, на семьи этих непокорных солдат началось давление. Здесь, на месте, военная полиция звонит в их семьи и запугивает, также планируется пометить бюллетени, чтобы проконтролировать кому даст голос тот или другой «непокорный» солдат», - говорит Элисо Киладзе.



По ее словам, если властям удастся сфальсифицировать голоса семей боевых солдат, участвующих в миротворческой миссии в Афганистане, это будет первый прецедент, когда оппозиция проиграет выборы в Афганистане.





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