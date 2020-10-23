

Глава МИД: В 2024 году Грузия подаст заявку на членство в ЕС

23.10.2020 14:34





«Мы проделали важную работу, чтобы подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. Это очень серьезный рабочий процесс, который шел все эти годы». Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



Глава МИД рассказал о перспективах вступления Грузии в Евросоюз в эфире Радио Имеди. Министр, в частности, сказал, что нынешнее правительство является ответственным, поэтому объявило о планах подать заявку на членство только после согласования вопроса с европейскими партнерами.



«Это не должно быть холостым выстрелом, заявлением, которое ничего не принесет»



Залкалиани, при этом, упрекнул в пустых обещаниях евроинтеграции предыдущее правительство. В частности, сказал, что добиться отмены визового режима и подписания Соглашения об ассоциации с ЕС им так и не удалось, и зона Шенгена была открыта для Грузии только после смены власти.



По словам главы МИД, успешная реализация Соглашения об ассоциации, визовая либерализация и режим свободной торговли позволяют модернизировать грузинскую экономику и гармонизировать ее законодательство. Благодаря этим шагам, в свою очередь, процесс европеизации Грузии «становится необратимым».





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