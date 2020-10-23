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Глава МИД: В 2024 году Грузия подаст заявку на членство в ЕС
23.10.2020 14:34
«Мы проделали важную работу, чтобы подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. Это очень серьезный рабочий процесс, который шел все эти годы». Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Глава МИД рассказал о перспективах вступления Грузии в Евросоюз в эфире Радио Имеди. Министр, в частности, сказал, что нынешнее правительство является ответственным, поэтому объявило о планах подать заявку на членство только после согласования вопроса с европейскими партнерами.
«Это не должно быть холостым выстрелом, заявлением, которое ничего не принесет»
Залкалиани, при этом, упрекнул в пустых обещаниях евроинтеграции предыдущее правительство. В частности, сказал, что добиться отмены визового режима и подписания Соглашения об ассоциации с ЕС им так и не удалось, и зона Шенгена была открыта для Грузии только после смены власти.
По словам главы МИД, успешная реализация Соглашения об ассоциации, визовая либерализация и режим свободной торговли позволяют модернизировать грузинскую экономику и гармонизировать ее законодательство. Благодаря этим шагам, в свою очередь, процесс европеизации Грузии «становится необратимым».
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