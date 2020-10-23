

Вице-спикер парламента: Грузино-азербайджанские отношения имеют стратегическое значение

23.10.2020 17:24





Азербайджано-грузинские отношения всегда имели стратегическое значение для обеих стран. Эти отношения обусловлены национальными интересами двух народов. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель спикера парламента Грузии и руководитель грузино-азербайджанской рабочей группы по межпарламентским связям Каха Кучава.



"Хочу отметить, что Азербайджан является нашим стратегическим партнером, с которым Грузия поддерживает тесные связи и активное сотрудничество как на правительственном, так и на парламентском уровнях. Грузинский и азербайджанский народы связывает историческая дружба, и этнические азербайджанцы являются важной частью нашего общества. Двусторонние отношения между странами динамично развиваются, что очень важно с точки зрения сохранения и развития экономической стабильности в регионе. Учитывая недавние события, мы считаем, что нет альтернативы миру, который может быть установлен только путем переговоров - именно к этому премьер-министр Гахария призвал обе стороны конфликта, и мы предложили Тбилиси в качестве места проведения диалога между сторонами. В нашем регионе мир является необходимой предпосылкой для развития нашего народа и страны", - сказал Каха Кучава.



Между Грузией и Азербайджаном установлены очень важные экономические отношения. Азербайджанская Республика - очень важный стратегический партнер страны. Это подчеркнул член парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Иско Дасени.



"Мы установили важные торгово-экономические отношения с Азербайджаном, особенно в области энергетики. Большая часть импорта топлива осуществляется из Азербайджана. Но мы сотрудничаем не только в области энергетики, значительная часть сельскохозяйственной продукции поступает из Азербайджана в Грузию и наоборот, Грузия экспортирует сельскохозяйственную продукцию в соседнюю страну, в том числе вино. Я надеюсь, что торгово-экономические отношения будут углубляться и, таким образом, принесут дополнительную экономическую выгоду обеим сторонам", - сказал Иско Дасени.



По его словам, помимо масштабных совместных экономических проектов, Азербайджан и Грузия безоговорочно поддерживают территориальную целостность друг друга.



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