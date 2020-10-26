

Двое человек задержаны по обвинению в ограблении иностранного бизнесмена

26.10.2020 12:16





МВД сообщает о раскрытии дела по факту ограбления произошедшего 23 октября в Квемо-Картли.

По обвинению в ограблении арестованы два человека: гражданин Л.И., 1987 года рождения и в прошлом судимый гражданин И.К., 1992 года рождения.



По данным Министерства внутренних дел, следствие установило, что обвиняемые незаконно проникли в дом гражданина Австралии и его супруги, гражданки Китая, проживающих в деревне Клдеиси, муниципалитета Тетрицкаро. Угрожая огнестрельным и холодным оружием, преступники связали руки всем членам семьи, включая их двоих детей и выкрали из дома 16,100 лари, ноутбук, мобильные телефоны, затем скрылись с места преступления на машине принадлежавшей семье бизнесмена.



Вскоре после инцидента правоохранители обнаружили брошенный автомобиль на территории муниципалитета Тетрицкаро. В качестве вещественных доказательств преступления полицейские изъяли часть денег, ноутбук и мобильный телефон.



Следствие продолжается по частям 2 и 3 статьи 179 УК Грузии, что предусматривает «разбой, совершенный группой лиц». Задержанным грозит от восьми до 12 лет тюрьмы.



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