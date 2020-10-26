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В ахалкалакском штабе «Мечты» есть инфицированные, контакты не самоизолированы


26.10.2020   22:59


Руководитель штаба партии «Грузинская мечта» в Ахалкалаки инфицирован COVID-19, у некоторых других представителей партии также подтверждён вирус, остальные работники штаба не самоизолированы.

В Ахалкалакском штабе партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» подтвердился коронавирус. Одни из заболевших – начальник штаба Ломсадзе Гайоз, который находится в Тбилиси в тяжёлом состоянии, а также председатель Сакребуло Ахалкалакского муниципалитета и руководитель районной ячейки партии Наири Ирицян, который лечится дома. У четырех работников штаба несколько дней назад была повышенная температура. Одна работница сдала тест, ответ будет завтра, остальные тест на коронавирус не сдавали и сейчас ходят на работу.

На вопрос JNEWS о том, почему работники штаба не самоизолированы, временно исполняющий обязанности начальника штаба «Мечты» в Ахалкалаки Макарян Мелкон сказал следующее.

«Мы с Наири Ирицяном (председатель Сакребуло Ахалкалакского муниципалитета) не общались за 10 дней до подтверждения у него коронавируса, да, Джубо (Ломсадзе Гайоз – ред.) приходил в штаб, однако после этого у нас ни у никого проблем нет. Я от вас узнаю, что девочки болели, они чувствуют себя хорошо и приходят на работу. С девочками больше всего общаюсь я, а я себя чувствую хорошо, проблем нет. Тест в штабе не сдавали, так как ни у кого не было симптомов. Может был грипп, кашель, но это сезонная болезнь, они несколько дней были дома и уже выходят на работу. Самоизоляция в штабе исключена», – ответил Мелкон Макарян.

Надо отметить, что контактам инфицированных тест не проводится до тех пор, пока у них не будет симптомов.

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