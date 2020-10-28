

Келли Дегнан: Я хочу видеть спокойную и мирную обстановку на выборах и на следующий день

28.10.2020 14:34





«Грузины заслуживают того, чтобы проголосовать на свободных и справедливых выборах в этом году», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан в разговоре с и.о офицера по гражданским делам Кристофером Андерсоном, в котором она рассказала о парламентских выборах в Грузии, позиции США и стратегическом партнерстве США и Грузии. Запись интервью опубликована посольством США в Грузии.



«Свободные и справедливые выборы выходят за грань просто дня выборов. Это подразумевает процесс, который должен быть безопасным, инклюзивным и заслуживающим доверия, и народ должен считать его легитимным. В справедливых выборах, в свободных выборах, не существует запугивания избирателя, подкупа или угрозы увольнения, чтобы проголосовать за одну партию, или условий для продвижения по службе при голосовании за другую партию.



Свободные выборы означают, что один человек равен одному голосу. Это не означает ни вброса бюллетеней, «карусели», ни фальсификации для победы. Я думаю, что грузинский народ присоединится к нам, чтобы внимательно следить за своими выборами и увидеть, насколько хорошо Грузия будет соответствовать установленным высоким стандартам. Грузины заслуживают того, чтобы проголосовать на свободных и справедливых выборах в этом году», — заявила Келли Дегнан.



По словам Келли Дегнан, она хочет увидеть активность избирателей в субботу.





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