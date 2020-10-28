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Партию «Гирчи» оштрафовали за рекламу на собственном TV
28.10.2020 16:29
По заявлению лидера и мажоритарного кандидата от оппозиционной партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе, Служба государственного аудита Грузии подала на политическую платформу в суд за три дня до выборов.
«Служба аудита подала в суд за то, что «Гирчи ТВ», оказывается, пустило политическую рекламу партии «Гирчи» в своем эфире бесплатно. О какой рекламе идет речь я тоже скажу. Если вы видели ролик, где мы озвучили мамлюка, об этом видео речь. Якобы это реклама «Гирчи», которую телевидение крутило бесплатно. Это, говорят, была реклама стоимостью в 828 лари (порядка 250 долларов), так они посчитали, не знаю. Теперь нам выписали штраф в двойном размере и снова вызвали в суд», — сказал Джапаридзе.
По словам Джапаридзе, у «Гирчи» нет платных агитационных роликов, баннеров и рекламных щитов, но есть собственный телеканал, на котором транслируется вся реклама партии.
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