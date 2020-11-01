

Посольство США в Грузии признает легитимность итогов выборов в Грузии

01.11.2020 21:08





Посольство США в Грузии выступило с заявлением по поводу парламентских выборов 31 октября. В заявлении говорится, что посольство разделяет первичную оценку БДИПЧ/ОБСЕ (OSCE/ODIHR) о том, что «парламентские выборы в Грузии были проведены в целом в конкурентной среде и с уважением основных свобод, хотя широко распространённые обвинения о давлении на избирателей, размытости границы между правящей партией и государством снизило доверие общества к некоторым аспектам избирательного процесса».



Посольство призывает все партии «учесть эти недостатки во втором туре и последующих выборах».



«Такие попытки посягательства на избирательный процесс как запугивание избирателей, подкуп, нарушение тайны голосования, нечеткое разделение между партийной и официальной деятельностью, насилие в отношении наблюдателей за выборами и журналистов — неприемлемы и продолжают подрывать избирательный процесс в Грузии, хоть и недостаточны для признания нелегитимности итогов выборов.



Мы поддерживаем использование избирателями и партиями имеющихся юридических процедур для подачи жалоб, связанных с выборами. Для соответствующих государственных органов важно провести беспристрастное расследование всех подтвержденных нарушений, связанных с выборами, и отреагировать на жалобы в соответствии с законодательством Грузии. Справедливое, прозрачное и своевременное рассмотрение заслуживающих доверия жалоб важно для доверия грузинского народа в отношении легитимности результатов выборов.



Соединенные Штаты продолжат пристальное наблюдение за выборами, включая рассмотрение жалоб, процесс апелляции и следующий раунд кампании. Мы просим граждан Грузии проявить терпение, чтобы этот процесс мог протекать мирно, мирно и с уважением, в соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами и практикой. Все партии обязаны обеспечить выполнение и соблюдение Избирательного кодекса», — говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





