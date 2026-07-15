Мачавариани: Грузия ЕС нужна больше, чем Евросоюз Грузии

15.07.2026 15:03





Как заявил депутат от «Грузинской мечты» Леван Мачавариани, партия пытается «сохранить лицо» Брюсселю, поскольку, по его словам, европейские структуры «слишком глубоко зашли» и не знают, как выйти из сложившейся ситуации. Он также отметил, что время не терпит, а Евросоюзу Грузия нужна больше, чем Грузии — Евросоюз, поэтому, по его мнению, Брюсселю рано или поздно придётся начать переговоры с Тбилиси.



По словам Мачавариани, либо нынешнее руководство Евросоюза «образумится» и начнёт переговоры с Грузией на справедливой основе, либо «придётся ждать изменений в Евросоюзе».



«Очень прискорбно, что продолжается так называемая игра в "домики" — "с властью мы не разговариваем, мы разговариваем с народом". С кем они разговаривают?! Они разговаривают с теми НПО и агентурной оппозицией, которых сами же финансируют. Пусть продолжают разговаривать с ними. Что они выиграли этими разговорами?! Они не смогли заменить "Грузинскую мечту" ни революцией, ни победить "Грузинскую мечту" на выборах. Народ стоит на нашей стороне, и именно поэтому прошлые выборы завершились для них с разгромным счётом. На следующих выборах они получат тот же результат. Сколько ещё всё это должно продолжаться?!



Мы, конечно, на протяжении последних четырёх-пяти лет — начиная с премьер-министра и заканчивая рядовым депутатом — всегда говорили, что готовы приехать в Брюссель, несмотря на эту несправедливость последних четырёх-пяти лет, перевернуть эту страницу и начать отношения с новой точки отсчёта. Но эти отношения должны основываться на принципах справедливости, и, разумеется, обсуждение всегда должно быть аргументированным.



Всё это мы делаем для того, чтобы помочь Брюсселю сохранить лицо, поскольку они слишком глубоко зашли и не знают, как выйти назад. На протяжении стольких лет было столько лжи, давления и шантажа, что если сейчас они сядут с нами за стол переговоров и начнут разговор, кто-то спросит их, почему раньше у них был совершенно иной подход к Грузии и почему сегодня они начали с нами разговаривать.



Время не терпит, значение Среднего коридора многократно возросло, Евросоюзу Грузия нужна больше, чем Грузии — Евросоюз, и, соответственно, рано или поздно им придётся сесть с нами за стол переговоров и начать диалог. Либо нынешнее руководство образумится, сядет за стол переговоров и начнёт с нами переговоры, основанные на принципах справедливости, либо придётся ждать, когда в Евросоюзе произойдут изменения», — заявил Мачавариани.





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