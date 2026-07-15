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Зуру Гирчи Джапаридзе, передвигавшегося на скутере, сбила машина
15.07.2026 16:26
Одного из лидеров «Коалиции за перемены» Зуру Гирчи Джапаридзе сбила машина. Как сам Джапаридзе пишет в соцсети, инцидент произошел, когда он ехал на скутере.
«На скутере меня сбила машина. Я в порядке, переломов нет, только ушибы, сотрясение мозга, и я какие-то вещи не помню. Я в клинике, прохожу обследования. Приехала полиция, сказали, что изымут записи с камер. Где это произошло, кто там был, что там случилось, пока ничего не помню.
P.S. Всё ещё различаю добро и зло», - написал Зура Джапаридзе.
Политик проходит обследование в клинике «Медиклаб».
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