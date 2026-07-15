Папушвили: ОБСЕ должна позаботиться о восстановлении своей репутации

15.07.2026 16:45





По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, принятой резолюцией и последовавшей реакцией на неё ОБСЕ нанесла ущерб собственной репутации в глазах грузинского народа, поэтому организации предстоит проделать большую работу, чтобы восстановить доверие. Так он прокомментировал резолюцию, принятую Парламентской ассамблеей ОБСЕ.



По словам Папуашвили, сегодня фактически все международные организации утратили свои функции.



«Очень плохо, когда ОБСЕ уходит от ответственности. Именно такое закрывание глаз на использование парламентских ассамблей в качестве политического инструмента привело нас к тому, что международные организации, а в конечном итоге и основанный на правилах международный порядок, оказались разрушены. Именно так закрывали глаза на несправедливое отношение, на использование международных организаций в качестве политического инструмента, и в итоге мы пришли к тому, что имеем сегодня. Сегодня войны начинаются так, что никто не спрашивает ни одну из международных организаций, а происходящие в мире события в целом уже не основываются на международном праве. Это величайшая безответственность.



Этой резолюцией и реакцией на неё ОБСЕ нанесла ущерб собственной репутации в глазах грузинского народа, поэтому организации предстоит проделать большую работу, чтобы восстановить эту репутацию в глазах грузинского народа.



В целом эта резолюция является хорошим примером того, что означает превращение международных организаций в политический инструмент. Именно поэтому сегодня фактически все международные организации утратили свои функции. Кроме того, они стали площадками, где различные группы выплёскивают свою политическую озлобленность и навязывают собственную внутриполитическую повестку.



Этой резолюцией ОБСЕ сфальсифицировала собственное заключение. В итоговом заключении по выборам написано одно, а в резолюции — другое. Этой резолюцией в очередной раз стало очевидно, что столь крупная Парламентская ассамблея опустилась до уровня Джо Уилсона — обычного лоббиста. Эта резолюция противоречит ценностям и подорвала доверие грузинского народа к ОБСЕ. ОБСЕ сама должна позаботиться о восстановлении собственной репутации. Насколько ей удастся её восстановить, настолько тесным будет сотрудничество. Если же она продолжит наносить ущерб своей репутации, то в чём наш интерес поддерживать тесные и особые отношения с теми людьми и теми группами, которые ставят перед собой единственную цель — любыми средствами навредить нашему народу», — заявил Папуашвили.





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