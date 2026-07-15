Экс-замглавы сакребуло Хашури заменили арест на залог по делу о хищении госимущества

15.07.2026 16:56





Бывшему заместителю председателя сакребуло Хашури Левану Гамрекели, обвиняемому в крупной краже, совершенной организованной группой, суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на залог в размере 10 000 лари. Под такой же залог были освобождены еще двое обвиняемых по делу – Паата Нозадзе и Роман Метивишвили.



Как сообщили в прокуратуре Грузии, решение об изменении меры пресечения в отношении Гамрекели было принято после того, как он полностью возместил часть причиненного государству ущерба.



«На данном этапе обвиняемый уже возместил 2 миллиона лари из суммы причиненного ущерба. Для выплаты оставшейся части ему предоставлено определенное время. Кроме того, недвижимое и движимое имущество, а также банковские счета Левана Гамрекели остаются под арестом», — заявили в ведомстве.



Уголовное дело в отношении Гамрекели и двух других обвиняемых находится на стадии судебного разбирательства по существу.



Все трое были задержаны в ноябре 2025 года. По данным следствия, в период с 2020 по 2023 год Леван Гамрекели, Паата Нозадзе и Роман Метивишвили тайно завладели принадлежащими государству трубопроводами на территории региона Шида-Картли общей стоимостью около 5 миллионов лари, причинив государству крупный материальный ущерб.



Им предъявлены обвинения по подпунктам «а» и «б» части 4 статьи 177 Уголовного кодекса Грузии («Кража в крупном размере, совершенная организованной группой»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.



Источник: SOVA

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