Спикер парламента Грузии назвал организацию «Международная прозрачность - Грузия» орудием гибридной войны

15.07.2026 16:29





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал информацию неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия», согласно которой должностные лица за 8 месяцев получили подарки на сумму 24 млн лари, заявив, что подсчёт и представление в виде цифр случаев, когда супруг подарил что-то супругу, ребёнок — родителю или родитель — ребёнку, является манипуляцией и фарсом.



По словам Папуашвили, речь в данном случае идёт о задекларированных подарках, и если бы это были какие-либо нелегальные доходы, никто бы не стал их декларировать.



По оценке Папуашвили, «зарегистрированная в Эстонии «Международная прозрачность» пытается манипулировать цифрами».



«Те, кто сегодня финансирует "Международную прозрачность", ведут гибридную войну против Грузии. По всей видимости, "Международная прозрачность" тайно финансируется из европейских фондов, поскольку публично об этом ничего не говорят.



Именно это является скоординированной дезинформацией, которая в данном случае распространяется против государственных структур и государственных служащих. Рано или поздно выяснится, кто именно в данный момент финансирует "Международную прозрачность", и мы увидим, что это именно та страна и организация, которая вела гибридную войну против Грузии.



У нас десятки тысяч государственных служащих. Выводить из этого какие-то подсчёты — что супруг подарил что-то супругу, ребёнок подарил что-то родителю или родитель ребёнку, суммировать это и представлять в виде каких-то цифр — является манипуляцией и фарсом. Это лишь свидетельствует о том, что "Международная прозрачность — Грузия" является инструментом гибридной войны против Грузии.



Речь идёт о задекларированных подарках. Если бы какой-либо доход был нелегальным, никто бы не стал его декларировать. Раз он указан в декларации, каким образом он может быть нелегальным доходом?! Человек ведь не стал бы сам себя разоблачать?! Поэтому это абсурд!», — заявил Шалва Папуашвили.



Организация «Международная прозрачность — Грузия» изучила задекларированные подарки должностных лиц. Согласно информации организации, в период с сентября 2025 года по апрель 2026 года 379 должностных лиц получили подарки на общую сумму 24 млн лари.



В виде денежных подарков было получено 11 млн лари, а в виде недвижимости — 12 млн лари. Кроме того, в качестве подарков были получены автомобили, оружие и ювелирные изделия. По информации «Международной прозрачности — Грузия», 60,78% подарков должностные лица получили от родителей.





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