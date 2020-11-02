

Чуговшили призывает оппозиционные партии легитимизировать сфальсифицированные выборы

02.11.2020 14:28





У этих выборов уже есть международная легитимация и в этих условиях отказ от участия во вторых турах не смогут понять ни избиратели, ни международные партнеры, - об этом независимый депутат парламента Грузии Тамар Чугошвили пишет в соцсети.



Как заявляет Чугошвили, оппозиционные партии прежде чем говорить, что выборы 31 октября не считаются, должны сначала сделать все для того, чтобы данные были правильно посчитаны.



«Два миллиона избирателей под угрозой вируса, рискуя, пришли на выборы и зафиксировали свою позицию. Прежде чем партии скажут, что этот день не считается, они сначала должны сделать все для того, чтобы данные были правильно посчитаны и если где-то есть проблема, то пусть пересчитают или же упразднят результаты конкретных участков. В некоторых случаях можно будет и заново провести. Пока же таких попыток не видно», - пишет Чугошвили.



Вместе с тем, по ее словам, если представители оппозиции не войдут в парламент, это будет с их стороны ошибка.



«Сегодня оппозицией получено гораздо больше мандатов, чем когда-либо и по сегодняшнему законодательству, с учетом существующих контрольных механизмов, эти мандаты представляют собой в парламенте намного большую силу, чем когда-либо. И вместо использования этого просто сказать, что день 31 октября не считается, будет тяжелой ошибкой», - заявила Чугошвили.



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