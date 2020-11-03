

Оппозиционные партии подписали совместное заявление о том, что «не войдут в т.н. парламент»

03.11.2020 13:22





Оппозиционные политические партии, принявшие участие в выборах, подписали совместное заявление о том, что они не войдут в парламент нового созыва.



«Парламентские выборы 31 октября 2020 года проведены в условиях насилия и запугивания избирателей, скоординированного давления СГБ и криминального мира, масштабного подкупа, использования административного ресурса и проявления влияния насилия на волю избирателя. Это сопровождалось манипуляцией с протоколами выборов и «каруселью», что значительно исказило результаты выборов. Опубликованные ЦИК окончательные результаты не отразили волю граждан Грузии. Для нас, оппозиционных партий, совершенно ясно, что наши сограждане отказали правлению Иванишвили и не дали ему мандата для управления страной на третий срок. Соответственно, этот парламент не отражает волю избирателя.



Поэтому мы, оппозиционные партии, которым сфальсифицировали выборы, отказываемся от наших парламентских мандатов и предпринимаем все политические и правовые шаги, чтобы «де-юре» и «де-факто» не войти в т.н. парламент. Мы не считаем этот парламент легитимным, так как он избран в результате незаконных действий и не выражает волю народа. Это решение полностью разделяют и нижеподписавшиеся политические партии, которые в результате этих фальсифицированных выборов, согласно данным, опубликованным ЦИК, не смогли пройти в парламент.



Мы продолжаем борьбу против Иванишвили для лучшего демократического будущего нашей страны. Требованием демократической оппозиции является отмена результатов этих выборов, проведение повторных выборов и системное устранение всех тех нарушений, включая правила комплектования ЦИК, которые привели к системной фальсификации этих выборов», - сказано в заявлении.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





