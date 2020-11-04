

Лукашенко объявил войну – пленных не брать!

04.11.2020 11:53



Сергей Михеев



В воскресенье, утром 1 ноября, в центр Минска была введена бронетехника. Однако на этот раз речь идет не только о БТР, которые традиционно охраняют во время протестов городскую резиденцию Лукашенко. На Проспекте победителей была замечена колонна из нескольких бронированных вездеходов с пулеметами на крыше. Они были без номеров и передвигались по центру Минска. Появление новой техники происходило на фоне жестких заявлений Александра Лукашенко в преддверии традиционных воскресных несанкционированных протестов оппозиции. Целью марша бронетехники явно было запугивание людей, собиравшихся принять участие в очередном протестном шествии. Однако получилось все наоборот: беларусы доказали, что не собираются отступать и никаким ОМОНом, и бронетехникой их не напугать. Получается, что Лукашенко, оправдывая свои действия и решения заботой о собственном народе, вовсе не знает его. Доказательство тому - "Марш против террора", прошедший 1 ноября в Минске и других городах Беларуси.



Непоколебимость протестующих сотрудники правоохранительных органов решили подавить стрельбой (слава богу в воздух – пока), слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Силовики задержали более 250 человек, в их числе оказались журналисты и член координационного совета оппозиции Денис Готто. По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), были задержаны сотрудники СМИ, в том числе корреспонденты газеты «Новы Час». Однако, вышедшим на улицах Минска десяткам тысяч протестующим эти меры не стали помехой прорваться в Куропаты и возложить цветы к мемориалу жертвам террора и репрессий. Беларусы 1 ноября в очередной раз показал Лукашенко, что несмотря на все его старания и зверства силовиков, народ не собирается прекращать свой протест и намерены до конца сражаться за свои права.



Козни Лукашенко не обошли стороной студентов и преподавателей ВУЗов. Во всем мире в таких событиях молодежь всегда выступает в авангарде. Беларусь не исключение. Объявленную оппозицией общенациональную забастовку с требованием отставки Лукашенко первыми поддержали студенты девяти белорусских вузов. Лукашенко в своем амплуа пригрозил им отчислением если они примут участия в акциях. В знак преданности «батьке», ректоры некоторых ВУЗ, отчислили особо активных студентов. В ответ на это, во многих вузах прошли акции в поддержку студентов и преподавателей, которых отчисляют и увольняют за их гражданскую позицию. Так, более 60 сотрудников Академии художеств, в том числе проректор по учебной работе Елена Бохан, потребовали восстановить отчисленных студентов. В их письме говорится, что политический кризис может быть разрешен только путём диалога, который невозможен, если власти используют средства жесткого преследования граждан. Тем временем к забастовке продолжают присоединяться работники белорусских предприятий. Ряды протестующих пополнили работники БМЗ и "Беларуськалия" и другие предприятия готовятся присоединится к протестующим.



Всё это происходит на фоне резких, можно сказать неадекватных, кадровых решений Лукашенко. 30 октября он представил коллективу нового главу МВД Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба. Александр Лукашенко вручил генеральские погоны Ивану Кубракову, Юрию Караеву и Александру Барсукову — генерал-лейтенанта милиции, Михаилу Грибу — генерал-майора милиции. Все они бывшие военные. Как заявил Лукашенко, это только начало и «военными кадрами усилиться и другие направления в системе управления государством». Лукашенко в своей речи подчеркнул, что не доверяет лишь предателям – «Со всеми, с кем можно работать, я готов работать. Переубеждать, если хотите, по-мужски переламывать, ставить на нормальные рельсы». Получается, что смысл «работы» для Лукашенко состоит «ставить на нормальные рельсы» путем «переубеждения» и «переламывания». Однако, это не все его прелести выступления. На тоже встрече Лукашенко пригрозил протестующим, что отступать он не собирается и новым назначенцам-военным дал «зеленый свет» на массовые насилия - "с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берём"… Если кто-то прикоснётся к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук". Этим своим заявлением Лукашенко практический объявил войну собственному народу.



Действия, предпринимаемые Лукашенко для подавления протестов, были предполагаемые, он взял курс на закручивание гаек в стране и ужесточение мер против протестующих. Жажда удержаться у власти за помощью привела его к нашему президенту – Путину. Почувствовав, что Запад ему не помощник, пришлось идти на поклон в Россию. Заверив нашего президента преданностью, он получил желаемую поддержку, включая полтора миллиарда долларов наших, российских налогоплательщиков денег.



Однако, почувствовав малость уверенности снова взялся за старое – «вилять хвостом» в неизвестном направлении. Лукашенко попросту начал открыто заигрывать с Путиным. На той-же встрече, затрагивая внешнеполитический вектор, Лукашенко отметил, что Беларусь находится в центре Европы, так что деваться от Европы ей некуда. Он заявил: «Да, у нас была и будет много векторная внешняя политика. Потому что невозможно то ли журавлю, то ли воробью – как хотите называйте – лететь на одном крыле». Лукашенко также добавил: «Россия прекрасно должна нас понимать. У них орел аж двуглавый, а нам тогда надо четырехглавого породить». Таким образом, он открыто шантажирует нашего президента дав понять, что может повернуть в сторону запада, если мы – Россия - до конца не будем его поддерживать, и поддерживать более активно политический, силовыми и финансовыми средствами.



Сколько можно?! Уже не одно десятилетие Лукашенко такими методами засасывает в свои бездонные карманы наши, российские деньги. И это тогда, когда у нас самих полно нерешенных социальных проблем. Наконец-то Путин должен прозреть и прояснить для себя, что всему приходит конец, и что конец пришёл и «брачному периоду» с Лукашенко. Это надо сделать сегодня, пока ещё есть время, пока не случилось непоправимое и окончательно не потеряли братский беларусский народ. Завтра - будет поздно, и предательство братского народа нам вернётся не самым лицеприятным образом.



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