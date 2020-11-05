

Оппозиция Батуми меняет стратегию

05.11.2020 15:04





В Батуми параллельно с заседанием областной комиссии ЦИК Грузии проходит акция протеста оппозиции. Протестующие заявляют, что с сегодняшнего дня меняют стратегию и вместо ежедневных протестов начнут готовиться к массовой акции 8 ноября.



«Бороться с властью этим методом видимо не получается, они прибегают к самым отвратительным методам.

Мы приняли решение разъехаться и объяснить людям по всей Аджарии, насколько важна защита их выбора. Восьмого ноября параллельно с акцией в Тбилиси мы соберемся здесь и тогда власть увидит силу народа, у которого он украл выборы», — рассказал Миртад Катамадзе, член политсовета «Единого национального движения».



«Призываю окружение Иванишвили [миллиардер, председатель правящей партии «Грузинская мечта» — ред.] выйти и признать, что украли у нас важнейшее конституционное право, признать и продолжить жить в Грузии с чистой совестью», — сказал оппозиционер Армаз Ахвледиани.



В акции протеста «против фальсификации выборов» участвовали несколько оппозиционных партий — «Единое национальное движение», «Лело», «Граждане» и «Европейская Грузия».





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