

Саакашвили: То, что происходит в Грузии, является настоящим героизмом

09.11.2020 01:52





«То, что происходит в Грузии, происходит в Батуми, во всей Грузии, является настоящим героизмом, гражданский героизм со стороны каждого участника», — отмечается в обращении быашего президента Грузии, председателя исполнительного комитета по вопросам реформ Украины Михеила Саакашвили.



По его словам, Грузия обязательно победит, этому нет альтернативы и она победит очень быстро.



«Мы все участвуем в этой борьбе до конца. В ту же минуту, когда грузинский народ определится с формой моего участия, лидеры оппозиции и грузинский народ, я подчинюсь до конца. Я не хочу никакую должность, но мы все больше жизни хотим спасти Грузию, победить, так и будет. То, что происходит в Грузии, является настоящим героизмом, хочу приветствовать единство всех лидеров оппозиции», — заявил Михеил Саакашвили.





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