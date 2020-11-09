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Саакашвили: То, что происходит в Грузии, является настоящим героизмом
09.11.2020 01:52
«То, что происходит в Грузии, происходит в Батуми, во всей Грузии, является настоящим героизмом, гражданский героизм со стороны каждого участника», — отмечается в обращении быашего президента Грузии, председателя исполнительного комитета по вопросам реформ Украины Михеила Саакашвили.
По его словам, Грузия обязательно победит, этому нет альтернативы и она победит очень быстро.
«Мы все участвуем в этой борьбе до конца. В ту же минуту, когда грузинский народ определится с формой моего участия, лидеры оппозиции и грузинский народ, я подчинюсь до конца. Я не хочу никакую должность, но мы все больше жизни хотим спасти Грузию, победить, так и будет. То, что происходит в Грузии, является настоящим героизмом, хочу приветствовать единство всех лидеров оппозиции», — заявил Михеил Саакашвили.
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