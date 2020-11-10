

Председатель ЕНД выступил с разъяснением по заявлению о протестах

10.11.2020 17:37





Председатель партии «Единое Национального движения» Григол Вашадзе выступил с разъяснением к сделанному раннее заявлению. Как пишет Вашадзе в Facebook, протест граждан должен продолжаться, но также необходимо начать переговорный процесс при посредничестве союзников страны.



Вашадзе предлагает следующее:



1. Гражданские протесты должны продолжаться;

2. К протесту необходимо срочно добавить политическую составляющую — при посредничестве стратегических союзников в форме переговоров по реализации принципов справедливых выборов;

3. Пока/если переговоры не будут иметь успешного завершения, мы не будем участвовать во втором туре и не войдем в парламент;



«Раз и навсегда, мы все должны приложить усилия, чтобы в будущем уличные протесты не заменили нормальный процесс из-за фальсификации выборов», — пишет Григол Вашадзе.



Первое заявление Григола Вашадзе относительно текущих политических процессов в стране впервые опубликовала «Ньюпост». В «Национальном движении» Netgazeti подтверждают достоверность заявления Вашадзе, но не комментируют подробности.



Согласно заявлению, Вашадзе призвал политические партии немедленно перенести процесс за стол переговоров и «заменить улицу трибуной для всех уровней законодательной власти».



Заявление Вашадзе подверглось критике со стороны партийцев. По словам Хатии Деканоидзе, эта позиция не была согласована с членами ЕНД. Известно, что ЕНД поддерживает бойкот парламента.



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