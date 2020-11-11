

Залкалиани: Законопроект о бюджете США на 2020-2021 годы предусматривает помощь Грузии

11.11.2020 14:19





По заявлению министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, законопроект о бюджете США на 2020-2021 годы предусматривает помощь Грузии в размере 132 миллионов долларов.



Как заявил министр, в этом же документе содержится послание в поддержку территориальной целостности Грузии, и данный законопроект доказывает, что Грузия является одним из важных направлений внешнеполитической повестки дня США.



Давид Залкалиани также отметил, что за последние 4 года финансовая поддержка в отношении Грузии увеличилась на 50 миллионов долларов.



«10 ноября 2020 года была обнародована версия закона США о бюджете на 2020-2021 фискальный год Комитета по ассигнованиям Сената. Согласно представленному законопроекту, для помощи Грузии определено 132 миллиона долларов США. В этом же подразделе проекта содержится и послание в поддержку Грузии. Оккупация территорий Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона, в соответствии с которой средствами, выделенными законом, не может воспользоваться центральное правительство того государства, в отношении которого Государственный секретарь США установит и представит соответствующему комитету отчет, что данная страна признала независимость оккупированных Россией Абхазии и Цхинвали или установила с ними какие-либо отношения. Законопроект делает очевидными очень важные тенденции, во-первых, связанный с Грузией вопрос является неотъемлемой частью законодательного процесса США, и отношения с нашей страной являются одним из важных направлений повестки дня внешней политики США. Суверенитет, территориальная целостность Грузии и безопасность нашей страны являются неотъемлемой частью безопасности Европы в целом», - отметил Залкалиани.



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