

Гахария: Создана специальная группа для поддержки граждан и бизнеса

12.11.2020 12:20





По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, для сохранения потенциала экономического роста и поддержки наиболее уязвимых семей создана специальная группа, результаты работы которой будут объявлены в ближайшее время.



По словам Гахария, именно это будет четвертая фаза поддержки граждан и бизнеса.



«Как вы знаете, правительство Грузии, особенно с самого первого дня экономического кризиса, провозгласило принцип рационального перераспределения ресурсов, прежде всего, в плане сохранения бизнеса, рабочих мест, а также социальной поддержки наших граждан. Мы уже начали новую волну работы, работу над четвертой фазой, которая будет напрямую нацелена как по части социальной поддержки наших граждан, так и по части поддержки бизнеса.



Среди хорошо апробированных механизмов, которые хорошо работали для поддержки наших граждан на предыдущих этапах — это граждане, которые потеряли работу и их целевая социальная поддержка для всех самых уязвимых семей, так же как и, можно сказать, весь существующий до этого пакет налоговых льгот для бизнес-секторов, которые находятся под ударом. Сейчас мы модернизируем все это, чтобы в ближайшие дни начать встречи как с представителями конкретного секторального бизнеса, так и с крупнейшими работодателями, чтобы вместе найти выход, который поможет нашей экономике сохранить свой потенциал для дальнейшего роста. Во-вторых, максимально сохранить рабочие места для наших граждан. Для этого создана специальная группа, в которой участвует как экономическая группа правительства Грузии, так и Национального банка, наши международные партнеры, и результаты работы этой группы станут ясны всем в ближайшее время. Это будет четвертый фаза нашей поддержки граждан и бизнеса со стороны правительства Грузии в условиях экономического кризиса», — заявил Георгий Гахария.





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