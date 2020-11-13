

Представители оппозиционных партий обсуждают запланированную на завтра акцию в офисе "Лело"

13.11.2020 13:05





В офисе партии «Лело» проходит очередная встреча представителей оппозиции.



Перед входом на встречу, лидеры партии отметили, что главным вопросом обсуждения является завтрашняя акция. Они также обсудят акцию, запланированную во время визита госсекретаря США Майка Помпео.



«Как вы сами видите, мы продолжаем в ежедневном режиме консультации с оппозиционными партиями. Предстоит обсудить множество вопросов, включая как политические, так и организационные. Мы активно готовимся к завтрашней акции. Это будет масштабная, большая акция, в которой примут участие все политические партии, все лидеры, и мы еще раз напомним Бидзине Иванишвили, что мы не собираемся смиряться с результатами выборов, которые ему написала ЦИК», — заявил один из лидеров «Единого национального движения» Заал Удумашвили.



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