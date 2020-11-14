

Бакарадзе: Процесс диалога очень осложнило принятое вчера ЦИКом решение

14.11.2020 12:26





«И так сложный процесс диалог еще более усложнился», - заявил журналистам лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе перед встречей в резиденции посла США в Грузии.



По его словам, «Грузинская мечта» усложнила процесс диалога.



«Подождем, что представит «Грузинская мечта», однако процесс диалога очень осложнило принятое вчера ЦИКом решение. Оно было принято с ускорением сроков, лишая оппозицию права на суд, и с прямым нарушением закона. Это реальный ответ со стороны властей… И так сложный процесс диалога еще более усложнился, остального дождемся и посмотрим. Входим с настроем найти выход и вывести страну из кризиса», - заявил Бакрадзе.



Напомним, что вчера Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии не удовлетворила ни одну из жалоб оппозиции и Ассоциации молодых юристов Грузии по принятым окружными комиссиями итоговым протоколам. Заседание в ЦИК проходило на фоне шума.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





