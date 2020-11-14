

Джапаридзе: Главным требованием оппозиции остается проведение новых выборов

14.11.2020 16:20





По заявлению лидера партии «Гирчи» («Шишка») Зураба Джапаридзе, главным требованием оппозиции по-прежнему остается проведение новых парламентских выборов.



Как заявил Джапаридзе журналистам по завершении встречи в резиденции посла США в Грузии, к этому требованию могут быть присовокуплены и другие требования, в частности, изменение избирательной администрации и избирательного законодательства.



«Главное требование – новые выборы, потому, что нет таких правовых процедур, которые приведут к отображению волеизъявления грузинского народа, выраженного им 31 октября. Со стороны оппозиции ставится один главный вопрос, к которому потом могут быть присовокуплены и другие вопросы, такие как изменение избирательной администрации, изменение избирательного законодательства и т.д. Главный же вопрос – это вопрос новых выборов», - заявил Джапаридзе.



Вместе с тем, по славам Джапаридзе, пока не принято решение по поводу того, встретится ли госсекретарь США с представителями оппозиции во время своего визита в Грузию.



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