

Ника Мелия: Тамар Жвания нельзя прощать, она обязательно должна попасть в тюрьму

14.11.2020 17:23





Роль Тамар Жвания является крайне антигосударственной, крайне предательской и ей нельзя прощать. Хоть на день, на три дня, она обязательно должна попасть в тюрьму, - заявил один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия, выступая с речью на протестной акции, проходящей у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси.



По его словам, никто и никогда не должен сметь бросать голоса избирателей в мусорную урну.



«Образумьтесь г-жа Жвания! Я никогда никому не желал ограничения свободы, тюрьмы, заключения, тем более что сам на протяжении лет был субъектом преследования. Однако роль Тамар Жвания является крайне антигосударственной, крайне предательской и ей нельзящать. Хоть на день, на три дня, она обязательно должна попасть в тюрьму для того, чтобы больше никто и никогда не осмеливался бросать ваши голоса в мусорную урну. Мы не должны позволить, сила в нас, и эта сила все больше растет, протест становится все более острым. У режима есть два выбора, или он очень болезненно будет побежден и падет вниз, или же мирно сдастся населению страны, другой альтернативы не существует», - заявил Мелия.



По его словам, сколько бы власти не подделывали выборы, народ неподделен, он будет продолжать протест на проспекте Руставели.



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