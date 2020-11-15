

Угулава: Единству оппозиции ничего не угрожает

15.11.2020 17:41





Единству грузинской оппозиции не угрожает, - утверждает один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава.



По его словам, расхождение во мнениях, спор — обычное дело, и в этом нет никаких проблем.



«Ничто не угрожает единству оппозиции, каким бы жарким не был спор. Острый спор — это нормально, мы не скрываем, и это происходит публично. Для оппозиционного избирателя это часто непонятно, но надо привыкать, что имеются отличия, расхождение во мнениях, в том числе часто резко выраженное. Поверьте, это лучше, чем то, что делает правительство, когда внутренние распри, противостояние с разбитыми лицами потом обычно называет это дружбой», — сказал Угулава.





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