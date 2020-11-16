

В «Грузинской мечте» назвали тревожными планы оппозиции в день второго тура выборов

16.11.2020 14:54





Бывшая правящая партия "Единое национальное движение" пытается воспрепятствовать гражданам Грузии зафиксировать свой политический выбор, заявил на брифинге член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани, комментируя планы оппозиции ко второму туру парламентских выборов.



Кандидат в мажоритарные депутаты в Батуми от блока "Единое национальное движение – Сила в единстве", экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе в воскресенье призвал сторонников 21 ноября, в день второго тура парламентских выборов, устроить так называемые "коридоры позора" у избирательных участков.



"В демократическом государстве источником власти является народ. Анонсированной кампанией "Национальное движение" пытается воспрепятствовать гражданам зафиксировать свой политический выбор, стать источником власти. Лишение народа конституционного права о присвоение власти насильственным путем – это их почерк. Они делали это когда были у власти, и они пытаются делать то же самое из оппозиции. Это абсолютно несовместимое с демократией авторитарное действие, нуждающееся в очень решительной и четкой оценке", – заявил Давитулиани.



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