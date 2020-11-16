

Ника Мелия утверждает, что его штаб был сожжен по поручению близкого к Кобиашвили и Каладзе «вора в законе»

16.11.2020 21:00





По заявлению одного из лидеров «Единого национального движения» Ники Мелия, один из штабов объединенной оппозиции в третьем микрорайоне Глдани в Тбилиси был сожжен по поручению «вора в законе» Нодара Шукакидзе, который очень близок с Кобиашвили (глава Федерации футбола Грузии, является соперником Мелия в Глданском избирательном округе) и Каладзе. Об этом Мелия сообщил журналистам.



По его словам, этот участок полностью проиграла правящая команда, а сейчас они осуществили насильственный акт.



«Сейчас я назову причастных к этому конкретных лиц. Это «вор в законе» Нодар Шукакидзе, который очень близок с Кобиашвили и Каладзе. Он находится в тюрьме в Греции и тесно связан с глданским преступным миром, и посредством своего брата Левана Шукакидзе контролирует избирательные процессы… Этот участок они полностью проиграли и сейчас осуществили насильственный акт. Я объявляю борьбу «ворам в законе!», - заявил Мелия.



Для справки, в третьем микрорайоне Глдани в Тбилиси устроен погром в офисе избирательного штаба кандидата в мажоритарные депутаты от «Национального движения» в Глдани-Надзаладеви Ники Мелия.



Как заявила член избирательного штаба Ники Мелия Тамар Зерекидзе в беседе с «IPN», в штаб были брошены камни и разбиты стекла. Также, использованы т.н. коктейли Молотова, в результате чего в офисе возник пожар.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





