

В Грузии зафиксирован третий случай нового коронавируса

29.02.2020 14:02





В Грузии подтвержден третий случай инфицирования новым коронавирусом, сообщил глава Национального центра Грузии по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



«Сегодня утром выявлен третий подтвержденный случай. Это гражданин Грузии, побывавший в Иране и контактировавший с лицом, у которого был выявлен первый подтвержденный случай. Они вместе находились в Иране. Вчера он прибыл в Грузию по сухопутной границе через Азербайджан, на границе у него была отмечена температура, после чего пациент был переведен в инфекционную клинику. По результатам анализов подтвердилась коронавирусная инфекция», — сказал Амиран Гамкрелидзе.



По информации Гамкрелидзе, состояние здоровья всех трех пациентов удовлетворительное, они проходят лечение в боксированном отделении Тбилисской инфекционной больницы.



Первый случай нового коронавируса был зафиксирован в Грузии три дня назад у 50-летнего гражданина Грузии, который вернулся в страну из Ирана транзитом через Азербайджан. Второй случай был подтвержден у 31-летней женщины, возвратившейся из поездки в Италию.





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