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Тбилисская республиканская больница станет карантинной зоной
29.02.2020 17:23
В связи с угрозой коронавируса, Тбилисская республиканская больница будет объявлена карантинной зоной, сообщил директор Республиканской больницы Леван Гоподзе.
Как отметил Гоподзе, клиника будет полностью передана под нужды карантинной зоны. По его словам, больница в настоящее время может принять 88 пациентов.
«В клинику будут доставлены все те пациенты, у которых может быть коронавирус. Здесь будет происходить наблюдение, будут брать анализы и управлять процессами, как того требует эпидемиологическая ситуация. Мы ожидаем пациентов, которые прибывают в Грузию или живут в Грузии, пациентов, которые могут относится к группе высокого риска… Мы можем принять 88 больных и оставить их под наблюдением», — сказал Гоподзе.
По его словам, медицинский персонал Республиканской больницы пройдет специальные тренинги и получит инструкции о том, как обращаться с пациентами, чтобы риски инфицирования были минимальны.
В Грузии зафиксировано уже три факта заражения коронавирусом нового типа. Двое пациентов вместе ездили в Иран по личным делам. Оба вернулись в Грузию сухопутным путем, через Азербайджан. Первый пересек границу 25 февраля, а второй – 28 февраля. Также коронавирус нового типа подтвердился у 31-летней гражданки Грузии, которая путешествовала по Италии.
Под карантином в Грузии находятся 170 человек. Всего по стране создано три карантинных зоны – в Абастумани, Сачхере и Тбилиси.
26 февраля правительство Грузии приняло решение запретить сухопутное передвижение между Грузией и Ираном на две недели. Еще раньше Грузия временно приостановила авиаперелеты с Китаем и Ираном.
В пятницу МИД Грузии повторно призвал граждан воздержаться от визитов в те страны, где зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом нового типа: это Китай, Гонконг (специальный административный район КНР), Иран, Италия и Южная Корея.
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