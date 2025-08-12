Встреча Путина и Трампа состоится в Анкоридже

Встреча Путина и Трампа состоится в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, сообщила пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт.



Это объявление она сделала вскоре после телефонного разговора между Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.



По информации МИД РФ, они как раз обсуждали подготовку к встрече лидеров России и Америки. «С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.





