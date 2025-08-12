Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Встреча Путина и Трампа состоится в Анкоридже


12.08.2025   22:02


Встреча Путина и Трампа состоится в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, сообщила пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт.

Это объявление она сделала вскоре после телефонного разговора между Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

По информации МИД РФ, они как раз обсуждали подготовку к встрече лидеров России и Америки. «С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.


