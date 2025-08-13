Генеральная инспекция МВД задержала по обвинению в наркопреступлении 3 лица

13.08.2025 13:40





Сотрудники Генеральной инспекции МВД в результате проведенных совместно с Генпрокуратурой следственных, процессуальных и оперативных мероприятий задержали по обвинению в незаконном приобретении - хранении наркотических средств, а также незаконной реализации наркотических средств три лица.



Информацию об этом распространяет МВД.



По их данным, один из задержанных является участковым инспектором 2-го отделения полиции Кутаисского городского управления департамента полиции Имерети.



«Следствием установлено, что инспектор 2-го отделения полиции Х.З., 1969 года рождения, с целью получения материальной выгоды незаконно реализовал наркотическое средство «морфин» гражданину И.Г., 1964 года рождения, и гражданину А.Б., 1960 года рождения.



В результате личного обыска и обыска в жилых домах граждан И.Г. и А.Б. в качестве вещественных доказательств изъяты наркотическое средство «морфин» и наркотическое средство «бупренорфин», которые обвиняемые хранили незаконно.



Расследование ведётся по частям 1 и 2 статьи 260 и части 4 статьи 260 терция Уголовного кодекса Грузии. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет или бессрочно», - говорится в информации





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





