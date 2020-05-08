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В Грузии от коронавируса умер еще один пациент


08.05.2020   13:29


В Грузии от коронавируса скончался еще один пациент. Информация об этом была обновлена на созданном правительством специальном веб-сайте stopcov.ge.

Соответственно, число жертв коронавируса в Грузии составляет 10 человек.

Согласно официальным данным, на сегодня в Грузии подтверждено 623 случая коронавируса, 288 пациентов выздоровели.

Трех граждан перевезли в Грузию на лечение из-за границы.

4723 граждан находятся на карантине, а 446 — в стационарах под наблюдением врачей.

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