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В Грузии от коронавируса умер еще один пациент
08.05.2020 13:29
В Грузии от коронавируса скончался еще один пациент. Информация об этом была обновлена на созданном правительством специальном веб-сайте stopcov.ge.
Соответственно, число жертв коронавируса в Грузии составляет 10 человек.
Согласно официальным данным, на сегодня в Грузии подтверждено 623 случая коронавируса, 288 пациентов выздоровели.
Трех граждан перевезли в Грузию на лечение из-за границы.
4723 граждан находятся на карантине, а 446 — в стационарах под наблюдением врачей.
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