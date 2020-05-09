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В Грузии выявлено 3 новых случая коронавирусной инфекции
09.05.2020 12:40
За последние 24 часа число случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось еще на 3 и достигло 626. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Вместе с тем, число выздоровевших же выросло на 9, их стало 297.
В режиме карантина находится 4702 человека, а в стационаре под наблюдением – 459 лиц.
От коронавируса в Грузии умерли 10 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.
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