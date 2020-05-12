

В Болниси зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

12.05.2020 21:14





По информации Болнисского муниципалитета, в результате полученных сегодня вечером из лаборатории анализов, коронавирус был подтвержден у одного человека.



Инфицированный является жителем села Гета, где накануне эпидемиологи взяли образцы биоматериала у 36-ти жителей. К этому времени в селе Гета зафиксировано 5 случаев заражения.



В общей сложности в лабораторию были отправлены 48 образцов, 36 из села Гета, три от контактировавших с зараженными в селе Мушавани, семь от находившихся в самоизоляции и два были взяты от пациентов Центра по контролю температуры.



В настоящее время в Болниси 122 подтвержденных случая коронавируса, трое пациентов скончались.



Количество выздоровевших также увеличилось. К этому времени в Болниси от коронавируса излечились 46 пациентов.



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