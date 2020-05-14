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15 новых случаев коронавируса подтверждены в Болниси


14.05.2020   21:06


По данным муниципалитета Болниси, 15 из 86 исследованных образцов на коронавирус оказались положительными.

Семь из подтвержденных случаев связаны с селом Мушевани, а восемь — из кластера села Гета.

Всего в лабораторию был отправлен материал 131-го человека. Исследование 45 человек продолжается.

На сегодняшний день в Болниси было подтверждено 137 случаев заболевания, из которых 46 выздоровели, а трое умерли.

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