

15 новых случаев коронавируса подтверждены в Болниси

14.05.2020 21:06





По данным муниципалитета Болниси, 15 из 86 исследованных образцов на коронавирус оказались положительными.



Семь из подтвержденных случаев связаны с селом Мушевани, а восемь — из кластера села Гета.



Всего в лабораторию был отправлен материал 131-го человека. Исследование 45 человек продолжается.



На сегодняшний день в Болниси было подтверждено 137 случаев заболевания, из которых 46 выздоровели, а трое умерли.





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