

В Тбилисском городском суде возобновилось слушание дела Георгия Руруа

20.05.2020 13:30





В Тбилисском городском суде в 10:00 возобновилось слушание дела Георгия Руруа. Это будет частичное дистанционное заседание, что означает, что в зале суда будут присутствовать только стороны, а сам обвиняемый будет участвовать в судебном процессе удаленно с помощью видеозвонка.



На суде должны быть допрошены три свидетеля обвинения. Это эксперты-криминалисты.



Адвокаты Георгия Руруа заявляют, что у следствия нет доказательств в отношении их клиента, и что ему подкинули оружие. Это связано с его участием в антиправительственных акциях, а также с телеканалом «Мтавари архи», акционером которого является Руруа. А по мнению стороны обвинения существует достаточно доказательств вины Руруа.



Руруа был арестован 18 ноября прошлого года. Следствие обвиняет Руруа в совершении преступления, предусмотренного частью третьей и четвертой статьи 236 Уголовного кодекса Грузии — незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.



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