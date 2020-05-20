|
|
|
В Тбилисском городском суде возобновилось слушание дела Георгия Руруа
20.05.2020 13:30
В Тбилисском городском суде в 10:00 возобновилось слушание дела Георгия Руруа. Это будет частичное дистанционное заседание, что означает, что в зале суда будут присутствовать только стороны, а сам обвиняемый будет участвовать в судебном процессе удаленно с помощью видеозвонка.
На суде должны быть допрошены три свидетеля обвинения. Это эксперты-криминалисты.
Адвокаты Георгия Руруа заявляют, что у следствия нет доказательств в отношении их клиента, и что ему подкинули оружие. Это связано с его участием в антиправительственных акциях, а также с телеканалом «Мтавари архи», акционером которого является Руруа. А по мнению стороны обвинения существует достаточно доказательств вины Руруа.
Руруа был арестован 18 ноября прошлого года. Следствие обвиняет Руруа в совершении преступления, предусмотренного частью третьей и четвертой статьи 236 Уголовного кодекса Грузии — незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна