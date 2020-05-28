

В Болниси подтверждено два новых случая инфицирования коронавирусом

28.05.2020 21:49





В Болнисском муниципалитете подтверждено еще два новых случая инфицирования коронавирусом.



Как заявляют в мэрии Болниси, из отправленных вчера 122 образцов у двоих подтвержден коронавирус.



По информации муниципалитета, один подтвержденный случай — из Квемо Болниси, другой — водитель местной скорой помощи.



Всего в Болниси заражение коронавирусом лабораторно подтверждено у 165 человек.



По данным Общественного телевидения Грузии, с завтрашнего дня в Квемо Болниси начнется обширное тестирование на коронавирус.



В Квемо Болниси будут работать 9 групп, в том числе 7 — из Национального центра по контролю заболеваний и две из местного центра здравоохранения. Тестирование пройдут более 500 человек.



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