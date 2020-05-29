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Из восьми новых случаев коронавируса шесть - из карантина и два - из Болниси
29.05.2020 11:00
По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, из восьми новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, шесть — из карантина, а два — из Болниси.
По ее словам, все восемь пациентов находятся в их центре.
В общей сложности 40 ковидинфицированных пациентов проходят лечение в инфекционной больнице, а 158 проходят лечение в ковид-центрах.
«В течение суток, до утра поступило 8 подтвержденных случаев, и один подтвержденный быстрым тестом, которые требует подтверждения. Сегодня будет взят мазок из носа и горла, и будет проведено исследование PCR», — заявила Эзугбая.
По словам Марины Эзугбая, в восьми новых случаях нет людей в группе риска.
«В этих восьми новых случаях нет пожилых людей, есть один 16-летний подросток», — добавила Эзугбая.
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