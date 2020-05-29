

В Марнеули водители автобусов одалживали пассажирам использованные медицинские маски

29.05.2020 21:34





В Марнеули водителей автобусов уличили в грубом нарушении установленного регламента – некоторым пассажирам они раздавали использованные медицинские маски. Об этом сообщает «Радио Марнеули».



С сегодняшнего дня в Тбилиси и регионах Грузии возобновили работу все виды общественного транспорта. Маршрутные такси, автобусы и метрополитен больше двух месяцев не обсуживали пассажиров из-за угрозы распространения коронавируса.



При этом власти допустили послабления при условии строгого соблюдения ряда рекомендаций. В частности, в любом общественном транспорте пассажиры обязаны носить защитные маски.



В Марнеули, где совсем недавно действовал режим строгого карантина, некоторые водители автобусов проявили инициативу. Чтобы не терять потенциальных клиентов, они начали раздавать маски тем гражданам, у которых их не оказалось. По данным местного радио, средства защиты одалживали на время поездки, а затем просили сдать. После эти же маски предлагали другим пассажирам.



«Водитель попросил двух пассажиров, чтобы они вернули ему маски, и они вернули. Тогда же я сделал замечание водителю, спросил его, почему он так поступил. Он ответил, что маски приходится одалживать, чтобы не потерять клиентов», — рассказал «Радио Марнеули» один из пассажиров.



Журналисты связались с директором компании «Экспресс Турист», управляющей автобусами в Марнеули, Юрием Самхарадзе. Он подтвердил факт, отметив, что водители уже получили предупреждение.



«Эта проблема уже исчерпана… Я поговорил с ними. Думаю, что с завтрашнего дня все будет в порядке», — заявил он.



Из-за угрозы распространения коронавируса с 21 марта до 23 мая в Грузии действовало чрезвычайное положение. С учетом улучшения эпидемиологической ситуации, власти начали смягчать карантинные ограничения с 27 апреля. В стране продолжает действовать ряд мер, которые будут отменены поэтапно до 15 июля.



Так, например, до сих пор остановлены все виды междугородних пассажирских перевозок. Уже известно, что они будут разрешены с 8 июня.



Согласно последним официальным данным, в Грузии выявлено 746 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 576 человек – это более 77% от всех фактов, зафиксированных в стране с 26 февраля. 12 пациентов скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.





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