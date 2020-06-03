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Правила, которые надо соблюдать в торговых центрах
03.06.2020 11:29
С 1 июня в Грузии открылись все магазины, в том числе и торговые центры. Все учреждения должны будут работать в соответствии с рекомендациями. Перед входом в учреждение посетитель должен пройти термоскрининг, обработать руки дезинфицирующим раствором, а ношение маски обязательно во всех закрытых учреждениях по всей Грузии.
В соответствии с рекомендациями, утвержденными министром здравоохранения в отношении торговых молов и центров, раздевалки не будут отменены, однако эти помещения следует обрабатывать дезинфицирующим раствором с интервалом в 2 часа. Также полную дезинфекцию следует проводить в конце рабочего дня.
Правила, которые надо соблюдать в торговом центре:
При входе в торговый центр необходимо:
- проверить температуру;
- пройти через дезобарьер;
- обработать руки дезинфицирующим раствором;
- использовать защитную маску.
Находясь в торговом центре, посетители:
- не должны снимать защитную маску;
- должны соблюдать двухметровую дистанцию друг от друга.
В лифтах:
- посетители должны стоять спиной друг к другу;
- допускается только 4 человека.
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