

Правила, которые надо соблюдать в торговых центрах

03.06.2020 11:29





С 1 июня в Грузии открылись все магазины, в том числе и торговые центры. Все учреждения должны будут работать в соответствии с рекомендациями. Перед входом в учреждение посетитель должен пройти термоскрининг, обработать руки дезинфицирующим раствором, а ношение маски обязательно во всех закрытых учреждениях по всей Грузии.



В соответствии с рекомендациями, утвержденными министром здравоохранения в отношении торговых молов и центров, раздевалки не будут отменены, однако эти помещения следует обрабатывать дезинфицирующим раствором с интервалом в 2 часа. Также полную дезинфекцию следует проводить в конце рабочего дня.



Правила, которые надо соблюдать в торговом центре:



При входе в торговый центр необходимо:



- проверить температуру;

- пройти через дезобарьер;

- обработать руки дезинфицирующим раствором;

- использовать защитную маску.



Находясь в торговом центре, посетители:



- не должны снимать защитную маску;

- должны соблюдать двухметровую дистанцию друг от друга.



В лифтах:

- посетители должны стоять спиной друг к другу;

- допускается только 4 человека.



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