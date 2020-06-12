

В Грузии выявлено 6 новых случаев инфицирования коронавирусом

12.06.2020 11:03





В Грузии число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 6 и составило 837. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Число выздоровевших же выросло на 3 и их стало 697.



В режиме карантина находятся 3213 человек, а в стационаре под наблюдением – 303 лица.



В Грузии от коронавируса скончались 13 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.



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