

В Грузии от коронавируса скончался четырнадцатый пациент

14.06.2020 11:12





В Грузии от коронавируса скончался 14-й пациент. Жертвой COVID-19 стал 68-летний мужчина. Об этом сообщил директор Первой университетской клиники Тбилисского государственного университета Леван Ратиани.



Как заявил Ратиани, состояние пациента было тяжелым, и он находился на управляемом дыхании. По его информации, пациент был переведен в университетскую клинику из Центра сепсиса.



«Это был 68-летний пациент с подтвержденным COVID-19 и выраженной дыхательной недостаточностью. Вы знаете, что все критические пациенты переходят к нам. Этого пациента доставили 4 апреля. С самого начала поступления он находился на управляемом дыхании. Пациент был с нарушением термодинамики. Проведено всяческое лечение, какое только существовало, однако у него были осложнения основного заболевания. У него отмечались почечная недостаточность и артериальная гипертензия. Проведенное исследование выявило отчетливый иммунодефицит и, к сожалению, была зафиксирована биологическая смерть», - заявил Ратиани.



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