

Церцвадзе: Пока нет необходимости объявлять чрезвычайное положение

14.06.2020 20:08





По имеющейся сегодня у нас ситуации, нет необходимости возвращать чрезвычайное положение, - об этом заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.



Как он отметил, ужесточение потребуется в том случае, если в Грузии будет зафиксировано то, что происходит в некоторых европейских странах и по соседству от нее.



«Пока что нет необходимости ужесточения с точки зрения объявления чрезвычайного положения и введения ряда ограничений. Будет однозначное число или даже до 20 случаев, и мы должны к этому приспособиться. Если будет зафиксировано что-то подобное тому, что наблюдалось в европейских странах, в США или, чтобы не ходить далеко, по соседству с нами; если увидим, что у нас есть риск чего-то такого, то меры должны быть ужесточены. По имеющейся сегодня ситуации, нет необходимости возвращать чрезвычайное положение», - заявил Церцвадзе.



По его словам, сейчас необходимо соблюдать существующие правила.



«Теперь нам нужно нечто другое – соблюдать те минимальные ограничения, которые сейчас существуют, - носить маски, сохранять социальную дистанцию ​​и избегать многолюдных собраний. И если мы скажем об ужесточении, то должно быть ужесточено именно это, чтобы были соблюдены существующие минимальные ограничения, а не то, чтобы вводился «комендантский час» и прекращалось движение между городами», - сказал Церцвадзе.



По его словам, также преждевременно говорить о второй волне, поскольку первая еще не закончилась. Как сказал Церцвадзе, высока вероятность того, что первая и вторая волна потянутся дуг за другом и разрыва между ними не будет.



«Давайте не будем делить на волны, пока во всем мире продолжается первая волна. Да, количество случаев заболевания уменьшилось, но это уменьшилось у нас - в Грузии, а также в нескольких странах Европы, где показатель инфицирования тоже сравнительно снизился. А если вы посмотрите на мировые данные, число случаев в мире растет с каждым днем. Все это – продолжение первой волны, которая еще полностью не закончилась, так что, пока говорить о второй волне нельзя. Об этом говорить можно, когда полностью закончится первая, то есть, не будет ни одного случая и этот период продлится определенное время, например, 2 недели. Нынешнее положение нужно считать продолжением, остатком первой волны. Первая волна ослабла, но продолжается», - заявил Церцвадзе.



Для справки, число случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось на 13 и составило 864. Количество активных случаев составляет 161. Число выздоровевших же выросло на 1 и их стало 703.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







