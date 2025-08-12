В Грузии начали требовать справки о несудимости из России для продления проживания

Россияне, желающие получить или продлить вид на жительство (ВНЖ) в Грузии, теперь обязаны документально подтверждать отсутствие судимости на родине, пишет Sotaproject со ссылкой на Минюст республики. В требованиях ведомства говорится, что «заявитель должен представить справку Российской Федерации, выданную соответствующим органом и заверенную в установленном порядке».



Минюст напомнил, что иностранцу могут отказать в разрешении на проживание в Грузии, если он находится в розыске, является фигурантом уголовного дела или был осужден за уголовное преступление, совершенное в течение последних 5 лет до подачи заявления на ВНЖ. Исключения составляют случаи, когда судимость погашена или снята. О том, что россияне столкнулись с новыми требованиями при подаче документов на ВНЖ, сообщил также блогер Николай Левшиц. По его словам, согласно закону справка о несудимости не входит в список обязательных, поэтому новость стала неожиданностью. В чате поддержки Дома юстиции заявили, что для ВНЖ «необходимо предоставить оригинал документа, переведенный и заверенный соответствующим образом».



По данным Национального бюро статистики Грузии, в 2022 году, когда началась война с Украиной, в республику въехали 62 304 россиянина, а выехали — 5935. В 2023 году эти показатели составляли 52 627 и 35 344 человек соответственно. В 2024 году в Грузию приехали меньше россиян, чем уехали: 23 574 против 25 612. Таким образом, за три года в республике осели как минимум 71 000 граждан РФ.



В 2025 году из Грузии выдворили более 670 иностранцев — это больше, чем за весь прошлый год, пишет Paper Kartuli со ссылкой на данные МВД. Сколько было выслано россиян, не уточняется.





