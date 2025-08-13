Ограничения свободы слова, насилие, безнаказанность — Госдепартамент США о Грузии

13.08.2025 10:14





Законы, ограничивающие права т.н. иноагентов и представителей ЛГБТ, ограничение свободы слова и СМИ, а также нападения на журналистов – это лишь некоторые из негативных событий, которые Госдепартамент США включил в свой Доклад о правах человека в Грузии за 2024 год.



Согласно документу, опубликованному 12 августа, к негативным событиям в области прав человека в Грузии за год относится принятие закона «О прозрачности иностранного влияния», который, по утверждениям авторитетных неправительственных организаций, ограничивает свободу выражения мнений и объединений, а также закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», криминализирующего определенные виды выражения мнений.



В докладе также обсуждается кампания запугивания, принуждения и злоупотребления административным ресурсом, ограничивающая свободу выражения мнений, особенно в связи с октябрьскими парламентскими выборами.



Согласно докладу Госдепартамента, к серьёзным проблемам с правами человека в Грузии относятся достоверные сообщения о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения, произвольные аресты и задержания, а также серьёзные ограничения свободы выражения мнений и свободы СМИ. К ним относятся насилие и угрозы насилия в отношении граждан и журналистов, произвольные задержания и уголовное преследование журналистов, а также негативное воздействие так называемых законов «о прозрачности» и «семейных ценностях».



Госдепартамент отмечает, что правительство предприняло шаги для расследования и наказания некоторых должностных лиц, совершивших нарушения прав человека, однако безнаказанность остаётся проблемой.



В документе рассматриваются нападения на журналистов, освещавших митинги противников закона «о прозрачности» и сторонников евроинтеграции, в том числе со стороны так называемых «титушек».



Госдепартамент включил в свой доклад нападение на журналистку Маку Чихладзе и оператора Георгия Шецирули телекомпании «Пирвели». Госдепартамент отмечает, что в социальных сетях зафиксированы случаи, когда патрульная полиция не вмешивалась в нападения так называемых «титушек» на представителей СМИ и демонстрантов, а в некоторых случаях, по всей видимости, руководила ими или сотрудничала с ними.



В докладе также подробно описываются телефонные угрозы, полученные журналистами и активистами, а также случаи вандализма возле их домов и офисов, включая размещение оскорбительных плакатов и повреждение транспортных средств. Подчеркивается, что журналистам интернет-СМИ было запрещено работать в парламенте, а у журналистов оппозиционных телеканалов была временно отозвана аккредитация.



Также рассматриваются усилия правительства по ограничению свободы выражения мнений кандидатов и избирателей посредством принуждения и запугивания в ходе предвыборной кампании по парламентским выборам в октябре 2024 года.





