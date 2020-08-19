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В Грузии будут тестировать на коронавирус сотрудников гостиниц, кафе-баров и клубов
19.08.2020 13:16
Власти Грузии решили активизировать тестирование на коронавирус в туристических зонах. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, целевое тестирование затронет сотрудников гостиниц, кафе-баров и клубов. Решение принято после выявления коронавируса у сотрудников кафе-бара «Гавана» в Кобулети.
Гамкрелидзе также отметил, что планируется установка двух палаток на батумском бульваре, где граждане смогут добровольно пройти тест на коронавирус.
Сегодня же стало известно, что с 21 августа режим строгого карантина будет снят в высокогорном регионе Сванети – за исключением населённых пунктов Местиа и Ленджери.
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