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В Грузии будут тестировать на коронавирус сотрудников гостиниц, кафе-баров и клубов


19.08.2020   13:16


Власти Грузии решили активизировать тестирование на коронавирус в туристических зонах. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, целевое тестирование затронет сотрудников гостиниц, кафе-баров и клубов. Решение принято после выявления коронавируса у сотрудников кафе-бара «Гавана» в Кобулети.

Гамкрелидзе также отметил, что планируется установка двух палаток на батумском бульваре, где граждане смогут добровольно пройти тест на коронавирус.

Сегодня же стало известно, что с 21 августа режим строгого карантина будет снят в высокогорном регионе Сванети – за исключением населённых пунктов Местиа и Ленджери.

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