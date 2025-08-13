Был рассмотрен годовой отчёт о выполнении плана действий на 2024 год по интеграции Грузии в ЕС

13.08.2025 10:55





По информации правительства «Грузинской мечты», на 72-м заседании Комиссии по интеграции Грузии в Европейский союз был рассмотрен годовой отчёт о выполнении плана действий на 2024 год по интеграции Грузии в ЕС.



Заседание прошло под председательством Иракли Кобахидзе в администрации правительства. Отчёт о выполнении плана действий за 2024 год представила членам комиссии Мака Бочоришвили.



«Члены комиссии обсудили шаги, предпринятые Грузией в прошлом году в направлении выполнения Соглашения об ассоциации. Было особо отмечено, что правительство Грузии ставит амбициозную цель — чтобы страна была готова к членству в ЕС к 2028 году. На встрече также обсудили будущие планы и мероприятия, которые необходимо реализовать, чтобы к 2028 году Грузия достигла ещё большего прогресса в выполнении Соглашения об ассоциации», — говорится в пресс-релизе администрации правительства «Грузинской мечты».



В ноябре прошлого года Кобахидзе официально заявил, что до конца 2028 года Грузия не будет поднимать вопрос о начале переговоров о членстве в ЕС, что вызвало в стране до сих пор непрекращающиеся протесты.



Netgazeti отмечает, что качестве доказательства того, что, несмотря на отказ от переговоров о вступлении (до 2028 года), процесс евроинтеграции не остановился, «Грузинская мечта» часто ссылается на выполнение Соглашения об ассоциации.



На самом деле, Соглашение об ассоциации, хотя и предусматривает высокий уровень сближения с законодательством ЕС, не заменяет переговоры о вступлении и не предполагает членство в ЕС. Более того, уже больше года не проводились встречи даже в рамках форматов, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС.



Netgazeti

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





