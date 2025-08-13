Госдепартамент США опубликовал доклад о правах человека в Грузии

13.08.2025 10:45





Согласно докладу о правах человека в Грузии за 2024 год, опубликованному Государственным департаментом США, одним из значительных негативных событий в плане прав человека в Грузии в течение года было задействование т.н. закона о «прозрачности иностранного влияния».



В документе подчеркивается, что, по словам авторитетных неправительственных организаций, этот закон ограничивает свободу выражения и свободу объединений.



Кроме того, согласно отчету, среди негативных явлений в области прав человека также были т.н. закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который криминализировал определенные виды выражения, а также кампания запугивания, принуждения и злоупотребления административным ресурсом, ограничивавшая свободу выражения, особенно в связи с октябрьскими парламентскими выборами».



В документе отмечается, что значимые вопросы по правам человека включали достоверные сообщения о: «пытках или жестоком, бесчеловечном или унижающем обращении; произвольных арестах или задержаниях; серьезных ограничениях свободы выражения и свободы СМИ, включая насилие и угрозы насилия в отношении граждан и журналистов, несправедливых арестах и уголовном преследовании журналистов, а также ужасающем воздействии т.н. законов о прозрачности и семейных ценностях».



В документе отмечается, что правительство предприняло шаги по проведению расследования и наказанию касательно некоторых должностных лиц, совершивших нарушения прав человека, однако безнаказанность оставалась проблемой.



В отчете также говорится об оккупированных регионах Грузии. В частности, отмечается, что в 2024 году оккупированные Россией регионы Абхазия и т.н. Южная Осетия оставались вне контроля центральных властей, а де-факто власти поддерживались российскими силами.



«Важные вопросы по правам человека в оккупированных регионах включали достоверные сведения о произвольных арестах и задержаниях. В обоих регионах российские и де-факто власти безнаказанно совершали нарушения», - говорится в документе.



В докладе также говорится о вопросе свободы прессы и подчеркивается, что конституция и закон предусматривают свободу выражения, в том числе для представителей прессы и других медиа; однако журналисты, неправительственные организации и международное сообщество выразили серьезную обеспокоенность по поводу уважения правительством свободы выражения.



«Эти опасения были сфокусированы на ухудшении среды плюрализма СМИ и законодательства, а также насилии и угрозами насилия в отношении журналистов. Закон «Об иностранном влиянии», вступивший в силу 28 мая, обязывает организации гражданского общества и СМИ, получающие не менее 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве «объектов иностранного влияния». Ограничения доступа к информации также были предметом обеспокоенности», — говорится в отчете.











