

Гамкрелидзе рассказал о местах в Грузии, требующих внимания эпидемиологов

19.08.2020 20:13





Четыре места в Грузии требуют особого внимания в плане эпидемиологической ситуации – это Местия (Сванетия), Казбеги (Мцхета-Мтианети), Кобулети (Аджария) и Гардабани — Караджалари (Квемо Картли). Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



В цепочке заражения в Сванетии выявлены 49 положительных случаев на коронавирус, поэтому село Ленджери Местийского района остается горячей точкой и там сохраняется карантин. Далее следует Казбегский район, где выявлено всего 14 случаев. В цепочке заражения в Кобулети насчитывается 5 инфицированных.



В Гардабани и Караджалари карантин отменен, однако там продолжается тестирование местных жителей. Гамкрелидзе отметил, что не все они соглашаются пройти тест на коронавирус.



«Исходя из того, что Караджалари находится рядом от Тбилиси, мы проводим всевозможные мероприятия, чтобы избежать занесения инфекции в столицу», — пояснил Гамкрелидзе.



С 10 августа в связи с высоким эпидемиологическим риском въезд и выезд в ряд населенных пунктов Местии были ограничены. Такое решение было принято после того, как 10 августа у 17 человек в муниципалитете установили коронавирус.



Что касается Гардабанского района, то он был закрыт на карантин 24 июля и открылся 9 августа в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.



С 17 августа тестирование по принципу случайного подбора проходит на данный момент в четырех районах Грузии – это Кобулети, Хелвачаури (Аджария), Мартвили (Самегрело Земо Сванети) и Боржоми (Самцхе-Джавахети).



По словам Гамкрелидзе, выбраны 1,2 тысячи человек для исследования, которое должно установить перенесли они коронавирус или нет, с симптомами или без. На исследование уйдет от одного до 1,5 месяца. Подобное исследование уже провели два месяца назад в Телави (Кахети) и Болнисском районе (Квемо Картли).



Общее число инфицированных в Грузии с февраля до сегодняшнего дня составляет 1 361. С начала пандемии от COVID-19 в Грузии вылечились 1 098 человек. Скончались 17.



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